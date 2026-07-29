Concert Bach en Duo Bourges
vendredi 9 octobre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Bach en Duo
Rue Notre Dame Bourges Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Redécouvrez les sonates de Bach dans un dialogue lumineux entre flûtes à bec et clavecin, porté par deux jeunes talents.
Dans le cadre de l’Automne Baroque de Bourges, Raphaël Cohen Akenine aux flûtes à bec et Béatrice Martin au clavecin proposent leur interprétation des célèbres sonates de Johann Sebastian Bach pour flûte et clavecin ou basse continue. Transcrites pour différentes flûtes à bec, ces œuvres dévoilent des couleurs nouvelles et offrent un dialogue musical tout en finesse. Ce concert jeunes talents se tiendra vendredi 9 octobre 2026 à 20h, en l’église Notre-Dame de Bourges. 15 .
Rue Notre Dame Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 72 85 88
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English :
Rediscover Bach’s sonatas in a brilliant dialogue between recorders and harpsichord, performed by two young talents.
L’événement Concert Bach en Duo Bourges a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES
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