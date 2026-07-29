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Concert Bach en Duo Bourges

vendredi 9 octobre 2026 · Bourges

Concert Bach en Duo Bourges

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Rue Notre Dame
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Bourges

Concert Bach en Duo

Rue Notre Dame Bourges Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Redécouvrez les sonates de Bach dans un dialogue lumineux entre flûtes à bec et clavecin, porté par deux jeunes talents.
Dans le cadre de l’Automne Baroque de Bourges, Raphaël Cohen Akenine aux flûtes à bec et Béatrice Martin au clavecin proposent leur interprétation des célèbres sonates de Johann Sebastian Bach pour flûte et clavecin ou basse continue. Transcrites pour différentes flûtes à bec, ces œuvres dévoilent des couleurs nouvelles et offrent un dialogue musical tout en finesse. Ce concert jeunes talents se tiendra vendredi 9 octobre 2026 à 20h, en l’église Notre-Dame de Bourges. 15  .

Rue Notre Dame Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 72 85 88 

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English :

Rediscover Bach’s sonatas in a brilliant dialogue between recorders and harpsichord, performed by two young talents.

L’événement Concert Bach en Duo Bourges a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES

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