Informations pratiques

Bourges

Concert Bach en Duo

Rue Notre Dame Bourges Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Redécouvrez les sonates de Bach dans un dialogue lumineux entre flûtes à bec et clavecin, porté par deux jeunes talents.

Dans le cadre de l’Automne Baroque de Bourges, Raphaël Cohen Akenine aux flûtes à bec et Béatrice Martin au clavecin proposent leur interprétation des célèbres sonates de Johann Sebastian Bach pour flûte et clavecin ou basse continue. Transcrites pour différentes flûtes à bec, ces œuvres dévoilent des couleurs nouvelles et offrent un dialogue musical tout en finesse. Ce concert jeunes talents se tiendra vendredi 9 octobre 2026 à 20h, en l’église Notre-Dame de Bourges. 15 .

Rue Notre Dame Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 72 85 88

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English :

Rediscover Bach’s sonatas in a brilliant dialogue between recorders and harpsichord, performed by two young talents.

L’événement Concert Bach en Duo Bourges a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES