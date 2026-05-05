Concert Biberacher Harmonika Orchester & Accordéonistes Cheminots Valentinois Théâtre de La Ville de Valence Valence
Concert Biberacher Harmonika Orchester & Accordéonistes Cheminots Valentinois Théâtre de La Ville de Valence Valence samedi 16 mai 2026.
Valence
Concert Biberacher Harmonika Orchester & Accordéonistes Cheminots Valentinois
Théâtre de La Ville de Valence Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16 19:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Concert associant deux orchestres d’accordéons Biberacher Harmonika Orchester et Accordéonistes Cheminots Valentinois. Programme varié (musique films, variétés, classique, folk).
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Théâtre de La Ville de Valence Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes uacv26@gmail.com
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English :
Concert featuring two accordion orchestras: Biberacher Harmonika Orchester and Accordéonistes Cheminots Valentinois. Varied program (film music, variety, classical, folk).
L’événement Concert Biberacher Harmonika Orchester & Accordéonistes Cheminots Valentinois Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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