Bourges

Concert C’est Hip-Hop Mec Festival 2

1 Rue d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 22:00:00

fin : 2026-06-20 01:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le hip-hop prend le pouvoir une nuit de vibes, de flow et d’énergie brute à ne pas manquer !

Le Hip-Hop Mec Festival 2 débarque pour une soirée explosive dédiée à la culture urbaine ! Préparez-vous à vivre une immersion totale entre performances live et ambiance survoltée.

Au programme

Concert de Big Bonz, figure incontournable du rap, qui viendra enflammer la scène avec son flow puissant et authentique.

DJ Hasch prendra le relais de 22h à 1h30 pour un set intense mêlant classiques hip-hop et sons actuels, histoire de faire vibrer le public jusqu’au bout de la nuit. .

1 Rue d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 72 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hip-hop takes over: a night of vibes, flow, and raw energy—don’t miss it!

L’événement Concert C’est Hip-Hop Mec Festival 2 Bourges a été mis à jour le 2026-06-15 par OT BOURGES