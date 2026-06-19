Concert C’est Hip-Hop Mec Festival 2 Bourges
Concert C’est Hip-Hop Mec Festival 2 Bourges dimanche 21 juin 2026.
Bourges
Concert C’est Hip-Hop Mec Festival 2
1 Rue d’Auron Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 22:00:00
fin : 2026-06-20 01:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Le hip-hop prend le pouvoir une nuit de vibes, de flow et d’énergie brute à ne pas manquer !
Le Hip-Hop Mec Festival 2 débarque pour une soirée explosive dédiée à la culture urbaine ! Préparez-vous à vivre une immersion totale entre performances live et ambiance survoltée.
Au programme
Concert de Big Bonz, figure incontournable du rap, qui viendra enflammer la scène avec son flow puissant et authentique.
DJ Hasch prendra le relais de 22h à 1h30 pour un set intense mêlant classiques hip-hop et sons actuels, histoire de faire vibrer le public jusqu’au bout de la nuit. .
1 Rue d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 72 88
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English :
Hip-hop takes over: a night of vibes, flow, and raw energy—don’t miss it!
L’événement Concert C’est Hip-Hop Mec Festival 2 Bourges a été mis à jour le 2026-06-15 par OT BOURGES
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