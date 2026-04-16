Conf’ de Rue Couleurs et Lumières Bourges
Conf’ de Rue Couleurs et Lumières Bourges samedi 20 juin 2026.
Bourges
Conf’ de Rue Couleurs et Lumières
Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges Bourges Cher
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Explorez les couleurs et lumières en ville lors d’une Conf’ de rue pour découvrir Bourges sous un angle sensible et visuel.
Cette Conf’ de rue Couleurs et lumières propose une balade commentée pour observer la ville autrement, à travers ses jeux de lumière et ses nuances colorées. Au fil du parcours, les participants découvrent comment l’architecture, les matériaux et les ambiances lumineuses façonnent les paysages urbains et influencent notre perception. Cette approche originale invite à porter un regard sensible sur l’espace public et ses transformations. Une expérience accessible pour redécouvrir Bourges entre observation et interprétation. 5.5 .
Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92
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English :
Explore the city?s colors and lights during a street Conf? to discover Bourges from a sensitive, visual angle.
L’événement Conf’ de Rue Couleurs et Lumières Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES
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