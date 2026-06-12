Fête de la Musique à L’Antidote Bourges
Fête de la Musique à L’Antidote Bourges samedi 20 juin 2026.
Bourges
Fête de la Musique à L’Antidote
88 Rue d’Auron Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Une scène ouverte conviviale pour célébrer la Fête de la musique au Café associatif L’Antidote à Bourges.
À l’occasion de la Fête de la musique, le Café associatif L’Antidote ouvre sa scène à partir de 16h pour un moment placé sous le signe du partage et de la convivialité. Chanteurs, musiciens solos ou en groupe sont invités à venir faire découvrir leur univers. Tous les styles sont les bienvenus, en acoustique ou avec une sonorisation légère. Une belle occasion de profiter d’une soirée musicale ouverte à tous. .
88 Rue d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 9 87 40 57 74
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English :
A convivial open stage to celebrate the Fête de la musique at the Café associatif L?Antidote in Bourges.
L’événement Fête de la Musique à L’Antidote Bourges a été mis à jour le 2026-06-08 par OT BOURGES
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