Bourges

Rendez-vous Rugby au Centre Commercial Avaricum

8 Avenue de Peterborough Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Initiez-vous au rugby avec le Bourges XV lors d’un après-midi sportif et convivial au Centre Commercial Avaricum.

Le rugby s’invite au Centre Commercial Avaricum le samedi 20 juin, de 15h à 18h, sur la place centrale. En partenariat avec le Bourges XV, cet après-midi découverte permettra au public de s’initier à la pratique du rugby dans une ambiance accessible et conviviale. Au programme rencontre avec les joueurs et joueuses du club, lancer de balle, découverte du sport et informations pratiques pour celles et ceux qui souhaitent s’inscrire. Une animation idéale pour découvrir l’univers du rugby, échanger avec les membres du Bourges XV et partager un moment sportif au cœur du centre commercial. .

8 Avenue de Peterborough Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire centrecommercialavaricum@gmail.com

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English :

Get introduced to rugby with Bourges XV during a fun and friendly afternoon of sports at the Avaricum Shopping Center.

L’événement Rendez-vous Rugby au Centre Commercial Avaricum Bourges a été mis à jour le 2026-06-15 par OT BOURGES