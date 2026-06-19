Bourges

Fête de la Musique à la Villa Monin

40 Rue Moyenne Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous à la Villa MONIN pour célébrer la Fête de la Musique !

La Villa MONIN vous donne rendez-vous le samedi 20 juin 2026, de 19h30 à 1h, pour une soirée placée sous le signe de la musique et de la convivialité. Dans la cour, le public pourra profiter d’une programmation festive avec The Delaney, DJ Lil Gambz, DJ Lind et DJ Avrel Lavigne. Une belle occasion de célébrer l’arrivée de l’été dans une ambiance rythmée et chaleureuse, entre amis ou en famille. Un rendez-vous musical à ne pas manquer pour vivre la Fête de la Musique à Bourges. .

40 Rue Moyenne Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire villamonin@monin.com

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English :

See you at Villa MONIN to celebrate Music Day!

L’événement Fête de la Musique à la Villa Monin Bourges a été mis à jour le 2026-06-16 par OT BOURGES