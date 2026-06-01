Bourges

Concerts Fête de la Musique 2026 Dem Asso à l’Arche

1 Avenue Eugène Brisson Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Deux soirées gratuites pour célébrer la Fête de la musique au Bar L’Arche, entre reggae, dub, drum’n’bass et sound systems.

Le Bar L’Arche vous donne rendez-vous au Jardin de l’Archevêché à Bourges pour deux soirées à l’occasion de la Fête de la musique 2026.

Profitez d’une programmation aux sonorités reggae, dub, stepper, jungle, drum’n’bass, ragga et hip-hop.

Au programme Konect’Son, DJ Hasch, MC Dandan, Imbuka Sound System, Dawa Hifi x Roots Raid feat Tamilla, Youth Inity et Rudd & Wood Sound System. Un moment festif en plein air, au cœur de Bourges, pour partager la musique dans une ambiance conviviale. .

1 Avenue Eugène Brisson Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 99 72 59

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English :

Two free evenings to celebrate Music Day at Bar L’Arche, featuring reggae, dub, drum ’n’ bass, and sound systems.

L’événement Concerts Fête de la Musique 2026 Dem Asso à l’Arche Bourges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT BOURGES