Bourges

Exposition temporaire

7 bis Avenue de Dun Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Préparez-vous à un voyage hors du temps… version Playmobil ! À travers des dioramas saisissants mettant en scène de grandes pages de l’Histoire, de la charge d’Eylau au Mur de Berlin, en passant par la Voie Sacrée et les combats de Gênes Saumur…

Préparez-vous à voyager hors du temps… version Playmobil ! À travers des dioramas saisissants mettant en scène de grandes pages de l’Histoire, de la charge d’Eylau au Mur de Berlin, en passant par la Voie Sacrée et les combats de Gênes Saumur, le musée du Train et des équipages militaires, en partenariat avec l’association Band of klicky, vous invite à découvrir une exposition aussi ludique que captivante. Une immersion originale qui saura émerveiller petits et grands. .

7 bis Avenue de Dun Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr

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English :

Get ready for a journey through time… Playmobil style! Through breathtaking dioramas depicting great pages in history, from the Charge d’Eylau to the Berlin Wall, via the Voie Sacrée and the battles of Genoa-Saumur…

L’événement Exposition temporaire Bourges a été mis à jour le 2026-04-24 par BERRY