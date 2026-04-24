Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Philémon et le Petit Martien Bourges

Philémon et le Petit Martien Bourges

Philémon et le Petit Martien Bourges mercredi 17 juin 2026.

Adresse : 34 Rue Henri Sellier

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 11:15:00

Tarif : Gratuit

Bourges

Philémon et le Petit Martien

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 11:15:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Le Conservatoire propose Philémon et le Petit Martien , un conte musical signé Nicole Berne, à destination du jeune public dès 5 ans.
L’histoire suit Philémon, réveillé en pleine nuit par un bruit étrange, qui découvre un petit extraterrestre égaré cherchant à regagner sa planète. Aidé de ses compagnons, il se lance dans la construction d’une fusée pour l’aider à repartir. Ce spectacle, interprété avec les classes d’initiation musicale.   .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60  conservatoire@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatoire presents Philémon et le Petit Martien , a musical tale by Nicole Berne, for young audiences aged 5 and over.

L’événement Philémon et le Petit Martien Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES

À voir aussi à Bourges (Cher)