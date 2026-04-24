Bourges

Philémon et le Petit Martien

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 11:15:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Le Conservatoire propose Philémon et le Petit Martien , un conte musical signé Nicole Berne, à destination du jeune public dès 5 ans.

L’histoire suit Philémon, réveillé en pleine nuit par un bruit étrange, qui découvre un petit extraterrestre égaré cherchant à regagner sa planète. Aidé de ses compagnons, il se lance dans la construction d’une fusée pour l’aider à repartir. Ce spectacle, interprété avec les classes d’initiation musicale. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

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English :

The Conservatoire presents Philémon et le Petit Martien , a musical tale by Nicole Berne, for young audiences aged 5 and over.

L’événement Philémon et le Petit Martien Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES