Philémon et le Petit Martien Bourges
Philémon et le Petit Martien Bourges mercredi 17 juin 2026.
Bourges
Philémon et le Petit Martien
34 Rue Henri Sellier Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 11:15:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Le Conservatoire propose Philémon et le Petit Martien , un conte musical signé Nicole Berne, à destination du jeune public dès 5 ans.
L’histoire suit Philémon, réveillé en pleine nuit par un bruit étrange, qui découvre un petit extraterrestre égaré cherchant à regagner sa planète. Aidé de ses compagnons, il se lance dans la construction d’une fusée pour l’aider à repartir. Ce spectacle, interprété avec les classes d’initiation musicale. .
34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
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English :
The Conservatoire presents Philémon et le Petit Martien , a musical tale by Nicole Berne, for young audiences aged 5 and over.
L’événement Philémon et le Petit Martien Bourges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES
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