Bourges

Course Solidaire #avecnosbléssés

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Organisée par les Écoles Militaires de Bourges, cette course solidaire se tiendra le 18 juin 2026 et invite le public à se mobiliser en soutien aux blessés de l’armée de Terre.

Ouverte à tous, elle propose de courir ou marcher dans une ambiance conviviale et fédératrice. Deux parcours sont proposés une marche de 2,5 km et une course de 7 km. Plusieurs formules d’inscription, dont les packs Engagement Total, Porte tes Couleurs et Gorgée Solidaire, permettent à chacun de s’impliquer selon ses envies.

Cet événement met à l’honneur les valeurs de solidarité, de cohésion et de dépassement de soi. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 46 08 75 02

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English :

Organized by the Écoles Militaires de Bourges, this solidarity race will take place on June 18, 2026, and invites the public to get involved in support of wounded soldiers in the French Army.

L’événement Course Solidaire #avecnosbléssés Bourges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES