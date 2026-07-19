Concert-ciné avec l’Orchestre de Chambre de la Drôme Lux Scène Nationale Valence
samedi 3 octobre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Concert-ciné avec l’Orchestre de Chambre de la Drôme
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Concert baroque d’un quatuor de l’Orchestre de Chambre de la Drôme en ouverture du film Le Bossu de Philippe De Broca.
À l’occasion de l’Année Sévigné.
.
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A baroque concert by a quartet from the Drôme Chamber Orchestra to open Philippe De Broca’s film Le Bossu.
%C0 As part of the Sévigné Year.
L’événement Concert-ciné avec l’Orchestre de Chambre de la Drôme Valence a été mis à jour le 2026-07-16 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Visite guidée Sur les pas des Arméniens de Valence Centre du Patrimoine Arménien Valence 19 juillet 2026
- Visite commentée Un palais au Moyen Âge Musée de Valence Valence 19 juillet 2026
- Lundi étoilé avec la MPT Fontbarlettes Les Estivales Parvis de la MPT de Fontbarlettes Valence 20 juillet 2026
- Atelier de cuisine enfant Mon pique-nique Ateliers de cuisine Come and Cook Valence 21 juillet 2026
- Atelier de cuisine en binôme Adulte/Enfant Vive les tomates Ateliers de cuisine Come and Cook Valence 21 juillet 2026