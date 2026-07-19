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AGENDA · Valence

Concert-ciné avec l’Orchestre de Chambre de la Drôme Lux Scène Nationale Valence

samedi 3 octobre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Lux Scène Nationale
Adresse
36, Boulevard Général De Gaulle
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
5 5 8.5

Valence

Concert-ciné avec l’Orchestre de Chambre de la Drôme

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Concert baroque d’un quatuor de l’Orchestre de Chambre de la Drôme en ouverture du film Le Bossu de Philippe De Broca.
À l’occasion de l’Année Sévigné.
  .

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  reservation@lux-valence.com

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English :

A baroque concert by a quartet from the Drôme Chamber Orchestra to open Philippe De Broca’s film Le Bossu.
%C0 As part of the Sévigné Year.

L’événement Concert-ciné avec l’Orchestre de Chambre de la Drôme Valence a été mis à jour le 2026-07-16 par Valence Romans Tourisme

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