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Concert de musique sacrée Out of my Soul’s Depth Cathédrale Notre-Dame Le Puy-en-Velay

mercredi 12 août 2026 · Cathédrale Notre-Dame · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Cathédrale Notre-Dame
Adresse
1 place du For
Ville
43000 Le Puy-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Le Puy-en-Velay

Concert de musique sacrée Out of my Soul’s Depth

Cathédrale Notre-Dame 1 place du For Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Le duo Dowland’s Foundry interprète un programme de musique sacrée pour luth et voix, porté par le ténor Daniel Thomson et le luthiste Sami Brown, dans le cadre exceptionnel de la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay.
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Cathédrale Notre-Dame 1 place du For Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 98 74  contact@cathedraledupuy.org

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English :

The duo Dowland’s Foundry performs a program of sacred music for lute and voice, featuring tenor Daniel Thomson and lutenist Sami Brown, in the exceptional setting of Notre-Dame Cathedral in Le Puy-en-Velay.

L’événement Concert de musique sacrée Out of my Soul’s Depth Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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