Concert de musique sacrée Out of my Soul’s Depth Cathédrale Notre-Dame Le Puy-en-Velay
mercredi 12 août 2026 · Cathédrale Notre-Dame · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Concert de musique sacrée Out of my Soul’s Depth
Cathédrale Notre-Dame 1 place du For Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le duo Dowland’s Foundry interprète un programme de musique sacrée pour luth et voix, porté par le ténor Daniel Thomson et le luthiste Sami Brown, dans le cadre exceptionnel de la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay.
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Cathédrale Notre-Dame 1 place du For Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 98 74 contact@cathedraledupuy.org
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English :
The duo Dowland’s Foundry performs a program of sacred music for lute and voice, featuring tenor Daniel Thomson and lutenist Sami Brown, in the exceptional setting of Notre-Dame Cathedral in Le Puy-en-Velay.
L’événement Concert de musique sacrée Out of my Soul’s Depth Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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