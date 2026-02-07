Concert de Roland Kern, Hôtel du Département, Blois

Informations pratiques

Concert de Roland Kern Samedi 19 septembre, 16h30 Hôtel du Département Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Laissez-vous surprendre par cet ancien instrument aux sonorités envoûtantes et tentez l’expérience en le faisant résonner vous-même !

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

Roland Kern vous invite à un voyage musical à travers sa création inédite « Du Loir au Cher, un voyage en viole de gambe ».

©Roland Kern