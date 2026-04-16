Bourges

Concert de Volodia Van Keulen et Philippe Hattat

Espace PITA Play In The Attic Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Volodia Van Keulen, violoncelliste, et Philippe Hattat, pianiste, joueront des oeuvres de Frédéric Chopin et Franz Liszt entrecoupées de lecture de textes de George Sand.

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Espace PITA Play In The Attic Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 34 14 21 playintheattic@gmail.com

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English :

Cellist Volodia Van Keulen and pianist Philippe Hattat play works by Frédéric Chopin and Franz Liszt, interspersed with readings of texts by George Sand.

L’événement Concert de Volodia Van Keulen et Philippe Hattat Bourges a été mis à jour le 2026-04-13 par BERRY