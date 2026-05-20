Concert des Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Eglise Saint-Pierre des Carmes Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Concert des Chants mariaux de l’Arc méditerranéen

Eglise Saint-Pierre des Carmes 6 avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

étudiants et demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le trio La Soubirane interprètera des chants mariaux sacrés et populaires de l’Arc méditerranéen, du IVe au XIXe siècle, dans le cadre intimiste de l’église des Carmes au Puy-en-Velay. Concert polyphonique tout public.

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Eglise Saint-Pierre des Carmes 6 avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 06 04 51 contact@opus31.fr

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English :

The La Soubirane trio will perform sacred and popular Marian songs from the Mediterranean Arc, from the 4th to the 19th centuries, in the intimate setting of the Carmes church in Le Puy-en-Velay. Polyphonic concert for all audiences.

L’événement Concert des Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay