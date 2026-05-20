Concert des Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Eglise Saint-Pierre des Carmes Le Puy-en-Velay
Concert des Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Eglise Saint-Pierre des Carmes Le Puy-en-Velay dimanche 9 août 2026.
Le Puy-en-Velay
Concert des Chants mariaux de l’Arc méditerranéen
Eglise Saint-Pierre des Carmes 6 avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
étudiants et demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le trio La Soubirane interprètera des chants mariaux sacrés et populaires de l’Arc méditerranéen, du IVe au XIXe siècle, dans le cadre intimiste de l’église des Carmes au Puy-en-Velay. Concert polyphonique tout public.
.
Eglise Saint-Pierre des Carmes 6 avenue de la Dentelle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 06 04 51 contact@opus31.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The La Soubirane trio will perform sacred and popular Marian songs from the Mediterranean Arc, from the 4th to the 19th centuries, in the intimate setting of the Carmes church in Le Puy-en-Velay. Polyphonic concert for all audiences.
L’événement Concert des Chants mariaux de l’Arc méditerranéen Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Arts et botanique, Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay 23 mai 2026
- Nuit Européenne des Musées / Exi(s)tere – LE PUY EN VELAY (43), musée crozatier, Le Puy-en-Velay 23 mai 2026
- Grains de Scène 30ème édition du festival international de théâtre Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 26 mai 2026
- Saison culturelle Viktor Vincent, Fantastik Théâtre Le Puy-en-Velay 28 mai 2026
- Concert Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay 30 mai 2026