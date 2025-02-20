Concert Frédéric François Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

Concert Frédéric François

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Après 50 ans de carrière, Frédéric François reste un des plus célèbres chanteurs de variétés en Belgique et en France. Toutes ses tournées affichent complet. Ses ventes de disques avoisinent les 35 millions d’exemplaires. Il a déjà obtenu 85 disques d’or, singles et albums confondus, 15 vidéos et DVD d’or. Il a enregistré quelque 350 chansons.

Frédéric François sera de retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans !

Des sonorités actuelles, des mélodies magnifiques et des textes splendides.

Toutes les thématiques seront abordées L’amour, la passion et surtout LES FEMMES !

Après 50 ans de carrière, Frédéric François reste un des plus célèbres chanteurs de variétés en Belgique et en France. Toutes ses tournées affichent complet. Ses ventes de disques avoisinent les 35 millions d’exemplaires. Il a déjà obtenu 85 disques d’or, singles et albums confondus, 15 vidéos et DVD d’or. Il a enregistré quelque 350 chansons.

Frédéric François sera de retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans !

Des sonorités actuelles, des mélodies magnifiques et des textes splendides.

Toutes les thématiques seront abordées L’amour, la passion et surtout LES FEMMES ! .

Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr

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English :

After a 50-year career, Frédéric François remains one of the most famous variety singers in Belgium and France. All his tours are sold out. His record sales are close to 35 million copies. He has already won 85 gold discs, singles and albums combined, and 15 gold videos and DVDs. He has recorded some 350 songs.

Frédéric François will be back on stage to delight his fans!

Contemporary sounds, magnificent melodies and splendid lyrics.

All themes will be tackled: Love, passion and, above all, WOMEN!

L’événement Concert Frédéric François Beauvais a été mis à jour le 2025-02-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis