Concert Gallowstreet Bourges
samedi 22 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Gallowstreet
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Quand les cuivres rencontrent les beats électroniques et l’énergie du hip-hop, Gallowstreet transforme la rue en dancefloor géant.
Véritable concentré d’énergie collective, Gallowstreet bouscule les codes du brass band en fusionnant la puissance des cuivres avec les pulsations de l’électro et l’attitude du hip-hop. Le groupe néerlandais invente un son explosif, à la fois urbain, festif et profondément dansant. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
When brass instruments meet electronic beats and the energy of hip-hop, Gallowstreet transforms the street into a giant dance floor.
L’événement Concert Gallowstreet Bourges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT BOURGES
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