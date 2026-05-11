Concert Gospel & Harmonie Le Val-Vert Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Concert Gospel & Harmonie

Le Val-Vert Eglise Sainte-Thérèse Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

billetterie sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert Gospel & Harmonie réunissant 80 musiciens et choristes à l’Église Saint-Thérèse du Val Vert au Puy-en-Velay. Une soirée musicale mêlant gospel et harmonie avec le chœur Goats Bell Spirit et l’Harmonie Saint-Chaffre.

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Le Val-Vert Eglise Sainte-Thérèse Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes musiquesmercier@gmail.com

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English :

Gospel & Harmonie concert featuring 80 musicians and choristers at the Église Saint-Thérèse du Val Vert in Le Puy-en-Velay. A musical evening combining gospel and harmony with the Goats Bell Spirit choir and the Harmonie Saint-Chaffre.

L’événement Concert Gospel & Harmonie Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay