Informations pratiques

Bourges

Concert James Baker Blanche Esther

Route de la Chapelle Bourges Cher

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Deux univers singuliers, entre pop, électro et émotions à fleur de peau.

James Baker et Blanche Esther partagent la scène pour une soirée placée sous le signe de la découverte musicale. Entre indie pop, rock alternatif, électro, rap et influences lyriques, les deux artistes proposent des univers intimes et sensibles, portés par des voix fortes et une écriture profondément personnelle. Une rencontre artistique prometteuse avec deux talents de la nouvelle scène française. .

Route de la Chapelle Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 50 38 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two unique worlds, blending pop, %E9lectro, and %E9emotions %E0 that strike a chord.

L’événement Concert James Baker Blanche Esther Bourges a été mis à jour le 2026-07-26 par OT BOURGES