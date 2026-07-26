Concert James Baker Blanche Esther Bourges
vendredi 25 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert James Baker Blanche Esther
Route de la Chapelle Bourges Cher
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Deux univers singuliers, entre pop, électro et émotions à fleur de peau.
James Baker et Blanche Esther partagent la scène pour une soirée placée sous le signe de la découverte musicale. Entre indie pop, rock alternatif, électro, rap et influences lyriques, les deux artistes proposent des univers intimes et sensibles, portés par des voix fortes et une écriture profondément personnelle. Une rencontre artistique prometteuse avec deux talents de la nouvelle scène française. .
Route de la Chapelle Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 50 38 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two unique worlds, blending pop, %E9lectro, and %E9emotions %E0 that strike a chord.
L’événement Concert James Baker Blanche Esther Bourges a été mis à jour le 2026-07-26 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Concert Villa Sunset Bourges 30 juillet 2026
- Concert Burning Bananas Bourges 30 juillet 2026
- Concert Birds on a wire Bourges 30 juillet 2026
- Concert Duo Salque Peirani Bourges 31 juillet 2026
- Visite Famille de l’Exposition ELLES3 Bourges 1 août 2026