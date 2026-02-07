Concert « Le Banquet du Roy », Hôtel du Département, Blois
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel du Département · Blois
Informations pratiques
Concert « Le Banquet du Roy » Dimanche 20 septembre, 15h30 Hôtel du Département Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
(Re)découvrez de nombreux instruments anciens (harpe, luth, flûte à bec et violes de gambes ) sublimés par un chant féminin captivant.
Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité
L’ensemble Le Banquet du Roy vous propose une immersion au cœur de l’univers musical des protestants français de la fin du XVIᵉ siècle avec « La Voix des Insurgés ».
©One Seb Photo
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