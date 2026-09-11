Concert : « Le Souffle du Berger », voyage musical au cœur du pastoralisme avec La chapelle Harmonique, Église Saint-Barthélémy, Cahors

Informations pratiques

Concert : « Le Souffle du Berger », voyage musical au cœur du pastoralisme avec La chapelle Harmonique Samedi 19 septembre, 16h30 Église Saint-Barthélémy Lot

Gratuit. Information et réservation : Festik.net classicahors et Office de tourisme Cahors-Vallée du Lot T. 05 65 53 20 65

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Concert « Le Souffle du Berger, voyage musical au cœur du pastoralisme », avec La Chapelle Harmonique, organisé par ClassiCahors.

Langage universel, la musique offre une porte d’entrée privilégiée pour explorer les liens entre l’être humain, la nature et les animaux. Elle invite à redécouvrir l’univers du berger, à la fois guide des troupeaux, gardien des paysages, poète, chanteur et musicien.

Mêlant répertoires savants et populaires, ce programme propose une immersion dans la musique pastorale, des airs traditionnels des montagnes aux pièces de cour, bergerettes et brunettes. Il explore également l’univers onirique de Noël, les chants en langues régionales et les appels de pâtres.

Musettes, zampogna, clarines et sonnailles feront résonner des sonorités tantôt sauvages, tantôt empreintes de poésie, évoquant une époque où chaque note et chaque souffle portaient la mémoire d’une terre vivante.

Réservation conseillée.

Informations et réservations sur Festik, auprès de ClassiCahors et de l’Office de tourisme Cahors-Vallée du Lot, au 05 65 53 20 65.

Église Saint-Barthélémy Rue Saint- Barthélémy, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie 0774565274 L’église a été construite au XIVe siècle. La nef est flanquée de chapelles construites entre les contreforts et voûtées sur croisées d’ogives. Au sud de la première travée s’élève un clocher quadrangulaire, comportant trois étages percés de baies en tiers-point.

Concert : Le Souffle du Berger, voyage musical au cœur du pastoralisme – avec La Chapelle Harmonique, organisé par ClassiCahors

©La Chapelle Harmonique