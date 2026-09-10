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AGENDA · Cahors

Conférence La méditation assise et en mouvement Cahors

vendredi 11 septembre 2026 · Cahors

Conférence La méditation assise et en mouvement Cahors

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Impasse Bessières
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Cahors

Conférence La méditation assise et en mouvement

Impasse Bessières Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Découvrez comment la méditation, qu'elle soit immobile ou en mouvement, peut devenir un véritable chemin de transformation intérieure, une invitation à cultiver la présence, à retrouver la fluidité naturelle du corps et à laisser émerger une profonde quiétude.

Découvrez comment la méditation, qu'elle soit immobile ou en mouvement, peut devenir un véritable chemin de transformation intérieure, une invitation à cultiver la présence, à retrouver la fluidité naturelle du corps et à laisser émerger une profonde quiétude.

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Impasse Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie   lesmouvementsducoeur@gmail.com

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English :

Discover how meditation—whether still or in motion—can become a true path to inner transformation, an invitation to cultivate mindfulness, to rediscover the body’s natural fluidity, and to allow a deep stillness to emerge.

L’événement Conférence La méditation assise et en mouvement Cahors a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Cahors Vallée du Lot

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