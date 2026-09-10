Conférence La méditation assise et en mouvement Cahors
vendredi 11 septembre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Conférence La méditation assise et en mouvement
Impasse Bessières Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Découvrez comment la méditation, qu'elle soit immobile ou en mouvement, peut devenir un véritable chemin de transformation intérieure, une invitation à cultiver la présence, à retrouver la fluidité naturelle du corps et à laisser émerger une profonde quiétude.
Découvrez comment la méditation, qu'elle soit immobile ou en mouvement, peut devenir un véritable chemin de transformation intérieure, une invitation à cultiver la présence, à retrouver la fluidité naturelle du corps et à laisser émerger une profonde quiétude.
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Impasse Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie lesmouvementsducoeur@gmail.com
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English :
Discover how meditation—whether still or in motion—can become a true path to inner transformation, an invitation to cultivate mindfulness, to rediscover the body’s natural fluidity, and to allow a deep stillness to emerge.
L’événement Conférence La méditation assise et en mouvement Cahors a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Cahors Vallée du Lot
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