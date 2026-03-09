Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil Cahors
Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil Cahors vendredi 11 septembre 2026.
Cahors
Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil
Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Avec ZAZ, Adèle Castillon, Chiloo et le duo Bleu Soleil, préparez-vous à une soirée entre pop, électro et chanson française.
Au programme
- ZAZ
- Adèle Castillon
- Chiloo
- Bleu Soleil
- WepaWepa
- Kokyages (Groupe gagnant du Tremplin 2025)
Avec ZAZ, Adèle Castillon, Chiloo et le duo Bleu Soleil, préparez-vous à une soirée entre pop, électro et chanson française.
Au programme
- ZAZ
- Adèle Castillon
- Chiloo
- Bleu Soleil
- WepaWepa
- Kokyages (Groupe gagnant du Tremplin 2025)
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Cahors 46000 Lot Occitanie meulesbleues.festival@lotofgoodday.fr
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English :
With ZAZ, Adèle Castillon, Chiloo and the duo Bleu Soleil, get ready for an evening of pop, electro and French chanson.
On the program
- ZAZ
- Adèle Castillon
- Chiloo
- Bleu Soleil
- WepaWepa
- Kokyages (Tremplin 2025 Winning Group)
L’événement Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil Cahors a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot
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