Cahors

Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil

Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Avec ZAZ, Adèle Castillon, Chiloo et le duo Bleu Soleil, préparez-vous à une soirée entre pop, électro et chanson française.

Au programme

ZAZ

Adèle Castillon

Chiloo

Bleu Soleil

WepaWepa

Kokyages (Groupe gagnant du Tremplin 2025)

Avec ZAZ, Adèle Castillon, Chiloo et le duo Bleu Soleil, préparez-vous à une soirée entre pop, électro et chanson française.

Au programme

ZAZ

Adèle Castillon

Chiloo

Bleu Soleil

WepaWepa

Kokyages (Groupe gagnant du Tremplin 2025)

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Cahors 46000 Lot Occitanie meulesbleues.festival@lotofgoodday.fr

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English :

With ZAZ, Adèle Castillon, Chiloo and the duo Bleu Soleil, get ready for an evening of pop, electro and French chanson.

On the program

ZAZ

Adèle Castillon

Chiloo

Bleu Soleil

WepaWepa

Kokyages (Tremplin 2025 Winning Group)

L’événement Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil Cahors a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot