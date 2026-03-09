Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil Cahors

Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil Cahors

Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil Cahors vendredi 11 septembre 2026.

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : vendredi 11 septembre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Cahors

Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil

Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Avec ZAZ, Adèle Castillon, Chiloo et le duo Bleu Soleil, préparez-vous à une soirée entre pop, électro et chanson française.

Au programme

  • ZAZ
  • Adèle Castillon
  • Chiloo
  • Bleu Soleil
  • WepaWepa
  • Kokyages (Groupe gagnant du Tremplin 2025)

Avec ZAZ, Adèle Castillon, Chiloo et le duo Bleu Soleil, préparez-vous à une soirée entre pop, électro et chanson française.

Au programme

  • ZAZ
  • Adèle Castillon
  • Chiloo
  • Bleu Soleil
  • WepaWepa
  • Kokyages (Groupe gagnant du Tremplin 2025)

  .

Cahors 46000 Lot Occitanie   meulesbleues.festival@lotofgoodday.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With ZAZ, Adèle Castillon, Chiloo and the duo Bleu Soleil, get ready for an evening of pop, electro and French chanson.

On the program

  • ZAZ
  • Adèle Castillon
  • Chiloo
  • Bleu Soleil
  • WepaWepa
  • Kokyages (Tremplin 2025 Winning Group)

L’événement Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil Cahors a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Cahors (Lot)