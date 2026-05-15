Bourges

Concert Les Choeurs de Bourges

12 Avenue Pierre Bérégovoy Bourges Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Partez pour un voyage musical du baroque à la musique classique contemporaine avec Les Chœurs de Bourges en concert à l’église Sainte-Barbe.

Les Chœurs de Bourges vous donnent rendez-vous samedi 6 juin 2026 à 20h30 à l’église Sainte-Barbe à Bourges pour un concert dirigé par Philippe Macé. Cette soirée musicale propose un programme mêlant cantates sacrées pour chœurs mixte ensemble instrumental. Les Chœurs de Bourges et les solistes de l’ensemble vocal Opus Hedera interpréteront des compositions de Henryk Górecki, Francis Poulenc, Henry Purcell, Philippe Mazé et Dietrich Buxtehude. Ce concert promet une immersion musicale dans un cadre patrimonial remarquable.

Tarifs de 15 € à 20 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation en ligne sur www.choeursdebourges.fr ou au 07 66 20 37 77. 20 .

12 Avenue Pierre Bérégovoy Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 66 20 37 77

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English :

Take a musical journey from Baroque to contemporary classical music with Les Ch?urs de Bourges in concert at Eglise Sainte-Barbe.

L’événement Concert Les Choeurs de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BOURGES