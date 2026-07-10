Informations pratiques

Bourges

Concert Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry un voyage musical avec Franck Besingrand !

Laissez-vous emporter par le talent de Franck Besingrand, organiste reconnu, lors d’un concert où la puissance et la subtilité de l’orgue révèlent toute la richesse d’un patrimoine musical exceptionnel. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire orguescathedralebourges@gmail.com

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English :

Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry : A Musical Journey with Franck Besingrand!

L’événement Concert Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BOURGES