Concert Marionnettique L’Art d’accompagner les restes Parvis de la Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Concert Marionnettique L’Art d’accompagner les restes Parvis de la Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence samedi 13 juin 2026.
Valence
Concert Marionnettique L’Art d’accompagner les restes
Parvis de la Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Entre émotion et éclats de rire, laissez-vous emporter par deux divas inoubliables qui chantent la vie avec une liberté et une intensité bouleversantes.
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Parvis de la Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
Between emotion and bursts of laughter, let yourself be carried away by two unforgettable divas who sing about life with an overwhelming freedom and intensity.
L’événement Concert Marionnettique L’Art d’accompagner les restes Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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