Concert Moera June et ZS Bourges
vendredi 24 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Moera June et ZS
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
MOERA JUNE & ZS la scène urbaine en pleine puissance !
Plongez dans l’univers de Moera June et ZS, deux artistes qui font vibrer les codes des musiques urbaines et du rap avec authenticité et intensité. Entre textes percutants, flows maîtrisés et prods efficaces, leur énergie brute emporte tout sur son passage. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
MOERA JUNE & ZS: The urban scene at full throttle!
L’événement Concert Moera June et ZS Bourges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT BOURGES
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