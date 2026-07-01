Informations pratiques

Bourges

Concert Zar Electrik

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Zar Electrik la transe électro aux racines du Maghreb !

Plongez dans l’univers envoûtant de Zar Electrik, où les rythmes ancestraux d’Afrique du Nord rencontrent la puissance de l’électro. Entre percussions hypnotiques, voix habitées et nappes électroniques, le groupe crée une expérience sensorielle intense et immersive. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

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English :

Zar Electrik: Electro Trance with Maghreb Roots!

L’événement Concert Zar Electrik Bourges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT BOURGES