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Concert Zazie Beauvais

Concert Zazie Beauvais jeudi 3 juin 2027.

Adresse : 3 Avenue Paul Henri Spaak

Ville : 60000 Beauvais

Département : Oise

Début : jeudi 3 juin 2027

Fin : jeudi 3 juin 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 25 25 69 Tarif de base plein tarif

Beauvais

Concert Zazie

3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : 25 – 25 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-03 20:00:00
fin : 2027-06-03

Date(s) :
2027-06-03

Trois ans après la fin du NOUVEL AIR TOUR , Zazie est de retour sur scène en 2027 pour une nouvelle tournée.
Trois ans après la fin du NOUVEL AIR TOUR , Zazie est de retour sur scène en 2027 pour une nouvelle tournée.   .

3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01  elispace@beauvais.fr

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English :

Three years after the end of the “NOUVEL AIR TOUR,” Zazie is returning to the stage in 2027 for a new tour.

L’événement Concert Zazie Beauvais a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

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