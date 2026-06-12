Concert Zazie Beauvais
Concert Zazie Beauvais jeudi 3 juin 2027.
Beauvais
Concert Zazie
3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais Oise
Tarif : 25 – 25 – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-03 20:00:00
fin : 2027-06-03
Date(s) :
2027-06-03
Trois ans après la fin du NOUVEL AIR TOUR , Zazie est de retour sur scène en 2027 pour une nouvelle tournée.
Trois ans après la fin du NOUVEL AIR TOUR , Zazie est de retour sur scène en 2027 pour une nouvelle tournée. .
3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr
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English :
Three years after the end of the “NOUVEL AIR TOUR,” Zazie is returning to the stage in 2027 for a new tour.
L’événement Concert Zazie Beauvais a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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