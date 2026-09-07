Conférence – Arbres remarquables, à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix
lundi 5 octobre 2026 · à l'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège · Foix
Informations pratiques
Conférence – Arbres remarquables Lundi 5 octobre, 18h00 à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T18:00:00+02:00 – 2026-10-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-05T18:00:00+02:00 – 2026-10-05T19:00:00+02:00
Percez le secret de l’Arbre remarquable qui pousse près de chez vous.
Très anciens, immenses, biscornus ou mystérieux… Certains arbres ont bien des secrets à révéler. En vous faisant contempler ces arbres d’exception, nos conférences-découverte vous entraînent des traditions les plus anciennes aux découvertes scientifiques les plus récentes. Des rendez-vous passionnants, animés par l’association qui labellise les arbres remarquables de France.
à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/arbres-remarquables/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]
Georges Feterman, professeur agrégé de sciences naturelles et président de l’association A.R.B.R.E.S. conférence arbres
L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège
À voir aussi à Foix (Ariège)
- L’Orchestre de Chambre d’Hôte joue Gabriel Fauré, Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy, Foix 18 septembre 2026
- [Visite guidée] Découvrez le patrimoine religieux de l’abbatiale, Abbatiale Saint-Volusien, Foix 19 septembre 2026
- Visite guidée du Lycée Gabriel Fauré, Lycée Gabriel Fauré, Foix 19 septembre 2026
- Portes-ouvertes de la préfecture de l’Ariège, Préfecture de l’Ariège, Foix 19 septembre 2026
- Conférence sur les Spoulgas du Sabarthès, Espace Olivier Carol, Foix 19 septembre 2026