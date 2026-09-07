Conférence – Arbres remarquables, à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix

lundi 5 octobre 2026 · à l'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège · Foix

Informations pratiques

Conférence – Arbres remarquables Lundi 5 octobre, 18h00 à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T18:00:00+02:00 – 2026-10-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-05T18:00:00+02:00 – 2026-10-05T19:00:00+02:00

Percez le secret de l’Arbre remarquable qui pousse près de chez vous.

Très anciens, immenses, biscornus ou mystérieux… Certains arbres ont bien des secrets à révéler. En vous faisant contempler ces arbres d’exception, nos conférences-découverte vous entraînent des traditions les plus anciennes aux découvertes scientifiques les plus récentes. Des rendez-vous passionnants, animés par l’association qui labellise les arbres remarquables de France.

à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/arbres-remarquables/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Georges Feterman, professeur agrégé de sciences naturelles et président de l’association A.R.B.R.E.S. conférence arbres

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège