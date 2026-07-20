Conférence au MUDO En coulisses conservation et restauration des oeuvres Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

Conférence au MUDO En coulisses conservation et restauration des oeuvres

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:30:00

fin : 2026-09-30 19:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 30 septembre à 18h30

En coulisses conservation et restauration des oeuvres.

L’une des missions principales du musée est d’assurer la transmission des oeuvres aux générations futures. Dans cet objectif, l’équipe scientifique du musée met en place un ensemble de mesures préventives, et intervient en cas de nécessité. Plongée dans cette facette de l’activité du musée.

Par Anaïs Braja-Capy chargée des collections au MUDO-Musée de l’Oise

Gratuit

Durée 1h suivi d’éventuelles questions

Réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 30 septembre à 18h30

En coulisses conservation et restauration des oeuvres.

L’une des missions principales du musée est d’assurer la transmission des oeuvres aux générations futures. Dans cet objectif, l’équipe scientifique du musée met en place un ensemble de mesures préventives, et intervient en cas de nécessité. Plongée dans cette facette de l’activité du musée.

Par Anaïs Braja-Capy chargée des collections au MUDO-Musée de l’Oise

Gratuit

Durée 1h suivi d’éventuelles questions

Réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50 .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

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English :

Every month, the MUDO—Musée de l’Oise—presents a lecture on a topic related to the museum’s activities, its permanent collections, or its temporary exhibitions.

> Wednesday, September 30, at 6:30 p.m.

Behind the Scenes: Conservation and Restoration of Artworks.

One of the museum’s primary missions is to ensure that these works are preserved for future generations. To this end, the museum’s scientific team implements a set of preventive measures and takes action when necessary. Delve into this aspect of the museum’s work.

By Anafs Braja-Capy, Collections Curator at MUDO-Musée de l’Oise

Free

Duration: 1 hour, followed by a Q&A session

Reservations recommended at mediation@mudo.oise.fr or by phone at 03.44.10.40.50

L’événement Conférence au MUDO En coulisses conservation et restauration des oeuvres Beauvais a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis