Conférence au MUDO La renaissance du Domaine de Chaalis Beauvais
mercredi 25 novembre 2026 · Beauvais
Informations pratiques
Beauvais
Conférence au MUDO La renaissance du Domaine de Chaalis
1 Rue du Musée Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 18:30:00
fin : 2026-11-25 19:30:00
Date(s) :
2026-11-25
Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.
> Mercredi 25 novembre à 18h30
La renaissance du Domaine de Chaalis
Alors que le MUDO-Musée de l’Oise propose une exposition temporaire autour des chefs d’oeuvre de la Renaissance italienne issus de la collection de Nélie Jacquemart-André, le Domaine de Chaalis fait l’objet de travaux ambitieux. Apprenez-en plus sur les coulisses de ce chantier d’envergure et l’avenir du château-musée.
Par Alexis de Kermel, administrateur général du Domaine de Chaalis, Ana Lezan, assistante de conservation et Fanny Robin, chargée de l’action culturelle.
Gratuit
Durée 1h suivi d’éventuelles questions
Réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50
Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.
> Mercredi 25 novembre à 18h30
La renaissance du Domaine de Chaalis
Alors que le MUDO-Musée de l’Oise propose une exposition temporaire autour des chefs d’oeuvre de la Renaissance italienne issus de la collection de Nélie Jacquemart-André, le Domaine de Chaalis fait l’objet de travaux ambitieux. Apprenez-en plus sur les coulisses de ce chantier d’envergure et l’avenir du château-musée.
Par Alexis de Kermel, administrateur général du Domaine de Chaalis, Ana Lezan, assistante de conservation et Fanny Robin, chargée de l’action culturelle.
Gratuit
Durée 1h suivi d’éventuelles questions
Réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50 .
1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr
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English :
Every month, the MUDO—Musée de l’Oise—presents a lecture on a topic related to the museum’s activities, its permanent collections, or its temporary exhibitions.
> Wednesday, November 25, at 6:30 p.m.
The Rebirth of the Domaine de Chaalis
While the MUDO-Musée de l’Oise is hosting a temporary exhibition featuring masterpieces of the Italian Renaissance from the collection of Nélie Jacquemart-André, the Domaine de Chaalis is undergoing ambitious renovations. Learn more about what’s happening behind the scenes of this major project and the future of the castle-museum.
By Alexis de Kermel, General Administrator of the Domaine de Chaalis; Ana Lezan, Curatorial Assistant; and Fanny Robin, Cultural Programs Coordinator.
Free
Duration: 1 hour, followed by a Q&A session
Reservations recommended at mediation@mudo.oise.fr or by phone at 03.44.10.40.50
L’événement Conférence au MUDO La renaissance du Domaine de Chaalis Beauvais a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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