Conférence Céramique architecturale Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

Conférence Céramique architecturale

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 18:30:00

fin : 2026-12-16 19:30:00

Date(s) :

2026-12-16

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 16 décembre à 18h30

Zoom sur … la céramique architecturale.

A partir de la seconde moitié du 19e siècle et jusqu’à l’Entre-deux-guerres, la céramique architecturale est très appréciée sur les façades et dans les intérieurs.

Explorez les origines de cet engouement et certains de ses plus beaux témoignages conservés au MUDO-Musée de l’Oise.

Par Sylvain Pinta, responsable des collections céramiques et chargé des collections 19e et 20e siècles du MUDO-Musée de l’Oise.

Gratuit

Durée 1h suivi d’éventuelles questions

Réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50

Chaque mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous propose une conférence sur un thème en lien avec la vie du musée, ses collections permanentes ou les expositions temporaires.

> Mercredi 16 décembre à 18h30

Zoom sur … la céramique architecturale.

A partir de la seconde moitié du 19e siècle et jusqu’à l’Entre-deux-guerres, la céramique architecturale est très appréciée sur les façades et dans les intérieurs.

Explorez les origines de cet engouement et certains de ses plus beaux témoignages conservés au MUDO-Musée de l’Oise.

Par Sylvain Pinta, responsable des collections céramiques et chargé des collections 19e et 20e siècles du MUDO-Musée de l’Oise.

Gratuit

Durée 1h suivi d’éventuelles questions

Réservation conseillée à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50 .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

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English :

Every month, the MUDO—Musée de l’Oise—presents a lecture on a topic related to the museum’s activities, its permanent collections, or its temporary exhibitions.

> Wednesday, December 16 at 6:30 p.m.

Focus on… architectural ceramics.

From the second half of the 19th century throughthe interwar period, architectural ceramics were highly prized for use on facades and in interiors.

Explore the origins of this craze and some of its finest examples preserved at the MUDO-Musée de l’Oise.

By Sylvain Pinta, head of the ceramics collections and curator of the 19th- and 20th-century collections at the MUDO-Musée de l’Oise.

Free

Duration: 1 hour, followed by a Q&A session

Reservations recommended at mediation@mudo.oise.fr or by phone at 03.44.10.40.50

L’événement Conférence Céramique architecturale Beauvais a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis