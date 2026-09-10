Conférence « De métal et d’émail » par Xavier Anquetin, Musée diocésain d’art religieux, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Musée diocésain d'art religieux · Blois
Informations pratiques
Conférence « De métal et d’émail » par Xavier Anquetin 19 et 20 septembre Musée diocésain d’art religieux Loir-et-Cher
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00
Le conférencier Xavier Anquetin vous invite à découvrir les secrets des illustrations des ciboires et des calices du musée.
Musée diocésain d’art religieux 6 rue des Jacobins 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 78 17 14 http://www.catholique-blois.net/diocese/services-diocesains/Culture-Art-Sacre-Tourisme/musee-dart-religieux-de-blois [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 78 17 14 »}] Installé au premier étage de l’ancien couvent des Jacobins, le musée d’art religieux présente une riche collection d’objets liturgiques et cultuels : statues, ornements, orfèvrerie et tableaux du XIVe au XIXe siècles.
Le conférencier Xavier Anquetin vous invite à découvrir les secrets des illustrations des ciboires et des calices du musée.
© Musée d’Art religieux
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