Informations pratiques

Blois

Journées européennes du patrimoine au Conseil Départemental de Loir-et-Cher

1 Place de la République Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, pour leur 42e édition, les journées européennes du patrimoine offriront la possibilité de découvrir les richesses de notre territoire.

Pour la 43e édition, découvrez l’Hôtel du département de Blois autrement (samedi et dimanche de 15h à 18h). Au programme visites guidées de l’ancien couvent (samedi à 15h15 et dimanche à 16h45) Remontez le temps en visitant l’ancien couvent du XVIIe siècle, aujourd’hui siège du Conseil départemental, et découvrez à travers récits et anecdotes, la vie quotidienne des premières occupantes de ces lieux. Visite libre des expositions Jours de fête & Architecture en pan de bois . Concerts Roland Kern (samedi à 16h30) & Le Banquet du Roy (dimanche à 15h30). Espace ludique adultes & enfants avec jeux anciens en bois et coloriage enfants. Programme en détail PJ .

1 Place de la République Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 58 43 68 manon.corbeau@departement41.fr

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English :

On Saturday September 20 and Sunday September 21, the 42nd edition of the European Heritage Days will give you the opportunity to discover the treasures of our region.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois a été mis à jour le 2026-08-10 par Conseil Départemental 41