Informations pratiques

Blois

Exposition Reflets Lointains, l’Asie rêvée des collectionneurs .

Place du Château Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-09-19 2027-01-02

Installé au musée des Beaux-Arts, dans l’aile Louis XII, ce focus inédit dévoile une sélection exceptionnelle d’objets asiatiques sortis des collections du château et exposés pour la première fois.

Installé au musée des Beaux-Arts, dans l’aile Louis XII, ce focus inédit dévoile une sélection exceptionnelle d’objets asiatiques sortis des collections du château et exposés pour la première fois.

Au fil d’un parcours thématique composé de 55 oeuvres, porcelaines délicates, textiles raffinés, estampes, sculptures et objets précieux racontent l’histoire des traditions artistiques chinoises et japonaises, mais aussi celle des collectionneurs français qui, au début du XXe siècle, se sont passionnés pour ces cultures lointaines. Entre découverte culturelle, émerveillement et partage, Reflets Lointains, l’Asie rêvée des collectionneurs promet une véritable invitation au voyage sans quitter Blois. .

Place du Château Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@chateaudeblois.fr

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English :

Housed in the Musée des Beaux-Arts, in the Louis XII wing, this exclusive exhibition presents an exceptional selection of Asian artifacts drawn from the château’s collections and on display for the first%E9E8re time.

L’événement Exposition Reflets Lointains, l’Asie rêvée des collectionneurs . Blois a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT41