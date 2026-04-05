Informations pratiques

Du 8 septembre au 31 octobre 2026

Commissariat Luc Révillon, commissaire de l’exposition et auteur de Algérie 54-62, La guerre fantôme dans la bande dessinée francophone

Sans avoir une prétention à l’exhaustivité, l’exposition présente un état des lieux de la manière dont la bande dessinée d’expression française a montré la guerre d’Algérie depuis un peu plus d’un demi-siècle. Elle commence par une analyse chronologique de l’ensemble du corpus, ponctuée des faits politiques liés à la guerre d’Algérie.

Les panneaux thématiques :

· Chronologie

· Un labyrinthe politique

· Une guerre sans front

· Terrorisme et torture

· Des populations civiles malmenées

· L’enjeu de l’enseignement

· Les femmes dans la guerre

· Information, propagande et censure

· Une guerre des mots

· Histoire et mémoires

© DR

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30. Ouverture exceptionnelle le dimanche 20 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine et le 11 octobre pour les Rendez Vous de l’histoire.