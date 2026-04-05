Exposition « La guerre sans nom » Maison de la bd BLOIS
mardi 8 septembre 2026 · Maison de la bd · BLOIS
Informations pratiques
Du 8 septembre au 31 octobre 2026
Commissariat Luc Révillon, commissaire de l’exposition et auteur de Algérie 54-62, La guerre fantôme dans la bande dessinée francophone
Sans avoir une prétention à l’exhaustivité, l’exposition présente un état des lieux de la manière dont la bande dessinée d’expression française a montré la guerre d’Algérie depuis un peu plus d’un demi-siècle. Elle commence par une analyse chronologique de l’ensemble du corpus, ponctuée des faits politiques liés à la guerre d’Algérie.
Les panneaux thématiques :
· Chronologie
· Un labyrinthe politique
· Une guerre sans front
· Terrorisme et torture
· Des populations civiles malmenées
· L’enjeu de l’enseignement
· Les femmes dans la guerre
· Information, propagande et censure
· Une guerre des mots
· Histoire et mémoires
© DR
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30. Ouverture exceptionnelle le dimanche 20 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine et le 11 octobre pour les Rendez Vous de l’histoire.
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