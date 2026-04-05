Informations pratiques

8 septembre – 31 octobre

Commissariat La Mécanique du Bonheur et bd BOUM

Les danseuses et danseurs, amateurs seniors de la Mécanique du Bonheur, sous la direction artistique de Véronique Teindas, ont invité Cathy Beauvallet, dessinatrice du vivant, et Sibylle Vidalainq, doctorante-chercheuse en danse, lors de la création « À chaque temps, nos premières danses » (commande de la Halle aux Grains pour le festival « Premières fois ! » 2025).

La chorégraphie met en lumière ce que la danse contemporaine apporte comme bienfaits, quand l’âge a déjà laissé des traces dans les corps.

À la Maison de la bd, le projet évolue selon un processus inversé : s’inspirer des postures captées par le dessin de Cathy Beauvallet. Danser les dessins dansés. Dessins et écrits, paroles et images, tout le matériau de l’élaboration du spectacle est regroupé à la Maison de la bd pour deux mois.

Performances dansées face aux dessins les 19 et 20 septembre, à 11h, 15h, 17h dans le cadre des journées du Patrimoine

Les danseurs et les danseuses de la Mécanique du Bonheur se confrontent aux dessins de Cathy Beauvallet, réalisés lors de la création de « À chaque temps, nos premières danses », chorégraphiée par Véronique Teindas.

Vernissage le 19 septembre à 18h30 à la Maison de la bd.

© Cathy Beauvallet

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30. Ouverture exceptionnelle le dimanche 20 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine et le 11 octobre pour les Rendez Vous de l’histoire.