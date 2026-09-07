Portraits d’une époque : photos du studio Harcourt sous l’Occupation – Exposition, Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire, Blois

mercredi 16 septembre 2026 · Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire · Blois

Informations pratiques

Portraits d’une époque : photos du studio Harcourt sous l’Occupation – Exposition 16 septembre – 25 octobre Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T09:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-25T09:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00

Exposition au Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire du 16 septembre au 25 octobre

L’exposition Portraits d’une époque se tient au Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire, en partenariat avec la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie. Elle présente les activités du légendaire studio Harcourt sous l’Occupation, jusqu’à la libération de Paris. Toute la société des années 1940-1944 défile devant l’objectif, des actrices au glamour imparable aux soldats allemands attirés par les projecteurs et le prestige d’Harcourt, mais aussi des écrivains, des hommes politiques, des jeunes zazous, et bientôt des résistants et des soldats alliés. Une parade étonnante et unique à laquelle les photographes du studio venus du cinéma donnent les contours d’un véritable mythe. Les commissaires de l’exposition sont Nicolas Ragonneau et Bénédicte Vergez-Chaignon.

Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire 6 Pl. Victor Hugo, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Exposition au Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire du 16 septembre au 25 octobre

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