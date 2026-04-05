Conférence “En quêtes de photographes en archives et en musée”, Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois

Informations pratiques

Conférence “En quêtes de photographes en archives et en musée” 8 – 11 octobre Archives départementales de Loir-et-Cher Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T09:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T09:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00

Cette conférence est proposée dans le cadre de la 29e édition des Rendez-vous de l’Histoire (https://rdv-histoire.com/).

En 2024, les Archives départementales de Loir-et-Cher ont reçu en don 71 négatifs sur plaques de verre représentant divers quartiers et monuments du Blésois entre 1880 et 1914 environ. Oubliés pendant près de 50 ans dans le grenier de l’école de garçons de Selles-sur-Cher, ils ont été sauvés de la destruction à la fin des années 1960 par Jacques Bougeat, directeur du Collège d’Enseignement Général de Selles-sur-Cher. Ce dernier les a légendés et les a conservés chez lui jusqu’à son décès.

Ces photographies ne portent aucune indication permettant d’identifier le ou la photographe ou d’expliquer pourquoi elles ont été retrouvées à 45 km des lieux photographiés. Maëlle Szwaicer, archiviste responsable des fonds iconographiques, s’est donc lancée dans une enquête pour percer les mystères de leur origine. En examinant les plaques, à la fois dans leur matérialité et dans ce qu’elles représentent, des indices apparaissent.

En 2017, le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée acquiert en vente publique une œuvre de Jacques Villeglé : Rue de la Fontaine du Roi, 1er mai fête du travail (1972). Jean-Fabien Philippy, Chargé de mission rattaché à la Direction scientifique et des collections, rencontre l’artiste en 2019 pour réaliser un entretien en vue de documenter le contexte de création. L’échange porte notamment sur les différents éléments qui composent l’affiche dont un fragment de photographie qui se rattache par son iconographie au corpus de Mai 68 : qui est le photographe, qui sont ces deux personnes, quel est le contexte, quelles sont les circulations de cette image reprise dans une affiche pour un appel à manifester…

Cette conférence vise à présenter ces deux enquêtes menées dans deux institutions patrimoniales : un service d’archives départementales et un musée national. Quels sont les points communs et les différences dans les méthodologies déployées ? Quels ont été les rebondissements, les faux espoirs, les impasses et les succès de ces enquêtes ?

Archives départementales de Loir-et-Cher 2 rue Louis Bodin 41000 Blois Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 41 24 http://archives41.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.rdv-histoire.com/ »}] [{« link »: « https://rdv-histoire.com/ »}]

Cette conférence est proposée dans le cadre de la 29e édition des Rendez-vous de l’Histoire (https://rdv-histoire.com/).

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