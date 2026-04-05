Conférence « La bibliothèque de Blois de 1939 à 1945 : un havre de paix pendant la guerre ? », Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois

Informations pratiques

Conférence « La bibliothèque de Blois de 1939 à 1945 : un havre de paix pendant la guerre ? » Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Abbé-Grégoire Loir-et-Cher

Fonds patrimonial (3e étage), limité à 60 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Comment la bibliothèque municipale de Blois a-t-elle traversé la guerre ? Était-elle un lieu épargné où les Blésois pouvaient trouver calme et répit durant les années d’occupation ? De la gestion des livres « anti-allemands » à la mise à l’abri des livres précieux au château de Chantreuil, cette conférence décrit comment le personnel de la bibliothèque a dû cohabiter avec l’occupant et comment les livres ont été préservés.

Par Rainer Pohl, accompagné par Rachel Denoeud

Rainer Pohl travaille depuis plusieurs années sur Blois pendant le Seconde Guerre mondiale et est l’auteur de plusieurs publications et conférences.

Une exposition de documents d’archives accompagnera la conférence.

Bibliothèque Abbé-Grégoire 4 Place Jean Jaures, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254562740 https://bibliotheques.agglopolys.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 56 27 40 »}] La bibliothèque est installée dans trois bâtiments regroupés en équerre sur la place Jean-Jaurès. Le plus haut abrite la bibliothèque, complété par un espace jeunesse logé dans un corps de bâtiment bas en forme d’équerre. Les services administratifs sont installés dans le troisième bâtiment en retour d’équerre le long du boulevard Eugène-Riffault. Le traitement des façades distingue les fonctions des bâtiments. Les salles de lecture sont éclairées par de hautes fenêtres percées dans des murs habillées de pierre de Saint-Corneille. Une colonnade de minces piliers de béton soutient le débord de la dalle du toit. A l’inverse, la façade des magasins contigus est presque aveugle et le béton est laissé apparent. A l’intérieur, l’architecte a conçu la salle de lecture comme un volume unique scandé par de grandes arcades de brique dont la couleur chaude contraste avec le béton des parois et le brun profond du mobilier en acajou.

Comment la bibliothèque municipale de Blois a-t-elle traversé la guerre ? Était-elle un lieu épargné où les Blésois pouvaient trouver calme et répit durant les années d’occupation ?

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