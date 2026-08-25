Conférence La Bibliothèque et le survivant, avec Boris Adjemian Centre du Patrimoine Arménien Valence

Informations pratiques

Valence

Conférence La Bibliothèque et le survivant, avec Boris Adjemian

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 18:30:00

fin : 2026-11-19 18:30:00

Date(s) :

2026-11-19

Entrée libre sur réservation. En partenariat avec l’UGAB et les Archives communautaires de Valence Romans Agglo. Cette rencontre avec Boris Adjemian sera l’occasion de partager un verre de l’amitié.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

Free admission with reservation. In partnership with UGAB and the Valence Romans Agglo Community Archives. This meeting with Boris Adjemian will be an opportunity to share a drink in good company.

L’événement Conférence La Bibliothèque et le survivant, avec Boris Adjemian Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme