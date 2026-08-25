Conférence La Bibliothèque et le survivant, avec Boris Adjemian Centre du Patrimoine Arménien Valence
jeudi 19 novembre 2026 · Centre du Patrimoine Arménien · Valence
Informations pratiques
Valence
Conférence La Bibliothèque et le survivant, avec Boris Adjemian
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 18:30:00
fin : 2026-11-19 18:30:00
Date(s) :
2026-11-19
Entrée libre sur réservation. En partenariat avec l’UGAB et les Archives communautaires de Valence Romans Agglo. Cette rencontre avec Boris Adjemian sera l’occasion de partager un verre de l’amitié.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
Free admission with reservation. In partnership with UGAB and the Valence Romans Agglo Community Archives. This meeting with Boris Adjemian will be an opportunity to share a drink in good company.
L’événement Conférence La Bibliothèque et le survivant, avec Boris Adjemian Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme
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