Conférence La petite musique de l’astrophysique Cahors

Conférence La petite musique de l'astrophysique

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-14 20:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

La petite musique de l’Astrophysique, par Philippe Laudet, astrophysicien et musicien ! Pour l’occasion sur l’estrade, un physicien, un piano et une trompette !

Les doubles vies de Philippe Laudet parisien de naissance, toulousain d’adoption

Les doubles vies de Philippe Laudet parisien de naissance, toulousain d’adoption. Musicien côté cour, martien côté jardin. Compositeur, chef d’orchestre, pianiste et trompettiste côté pile, mais aussi ingénieur, Docteur en astrophysique, chef de projet côté face. En 2011, ses doubles vies se télescopent. L’agence spatiale française, le Cnes, lui confie la responsabilité de coordonner le développement d’un important instrument scientifique que la France s’est engagée à livrer à la Nasa, pour la mission martienne InSight, lancée en 2018. En mars 2019, c’est la libération. L’instrument, un sismomètre, est opérationnel sur le sol de la planète rouge. Mission accomplie ! L’opportunité pour Philippe Laudet de revenir à ses premières amours l’Astrophysique et la Musique. Conférencier et vulgarisateur, il nous présente La petite musique de l’Astrophysique .

Accompagné d’un piano et d’une trompette grâce auxquels il installe son univers musical, il nous raconte l’autre Univers, le vrai, celui des étoiles, des galaxies, et nous invite à nous interroger sur les relations entre Musique et Astrophysique, ainsi que sur les grandes questions que la petite musique de l’Astrophysique nous souffle à l’oreille Quelle est notre place dans cet Univers-là ? Sommes nous seuls ? Quel regard des extra-terrestres pourraient-ils poser sur les terrestres -extra ? Apprennent-ils le solfège avant de commencer l’instrument ?

.

Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 14 contact@carrefour-sciences.org

English :

The little music of Astrophysics, by Philippe Laudet, astrophysicist and musician! On stage for the occasion, a physicist, a piano and a trumpet!

The double lives of Philippe Laudet: Parisian by birth, Toulouse by adoption

L’événement Conférence La petite musique de l’astrophysique Cahors a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Cahors Vallée du Lot