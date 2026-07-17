Conférence « Littérature et musiques actuelles: rencontres et croisements », Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Conférence « Littérature et musiques actuelles: rencontres et croisements » Jeudi 30 juillet, 11h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T11:00:00+02:00 – 2026-07-30T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T11:00:00+02:00 – 2026-07-30T12:30:00+02:00

Les rapports étroits qui ont toujours existé entre l’art du verbe et celui des sons se sont aujourd’hui multipliés, stimulés par l’évolution de l’écrit et l’émergence de nouvelles musiques.

Au cours de cette conférence, nous évoquons à l’aide de nombreux exemples les relations entre d’une part, la poésie, le roman et le théâtre, et d’autre part le jazz, le rock et les musiques urbaines. Nous montrerons que les créations qui en résultent peuvent prendre des aspects infinis, générant des personnages de fiction, des attitudes et des styles – existe-t-il par exemple une « écriture rock » ? -, jusqu’à des développements inédits qui défient les étiquettes. Pascal Bussy a été responsable de Warner Jazz puis directeur artistique chez harmonia mundi où il a notamment signé Ahmad Jamal, Mulatu Astatke, Magma, Leyla McCalla et Jowee Omicil. Il possède une formation de journaliste et a écrit plusieurs livres (John Coltrane, Charles Trenet, Can, Kraftwerk…).

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Par Pascal Bussy