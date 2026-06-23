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Visite guidée Relatum Lee Ufan au Palais des Papes place du Palais Avignon

Visite guidée Relatum Lee Ufan au Palais des Papes place du Palais Avignon samedi 18 juillet 2026.

Lieu
place du Palais
Adresse
Départ Palais des Papes
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Avignon

Visite guidée Relatum Lee Ufan au Palais des Papes

place du Palais Départ Palais des Papes Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-09-01

À l’invitation de la Ville d’Avignon, le Palais des Papes s’apprête à accueillir l’un des plus grands maîtres de l’art contemporain international Lee Ufan.
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place du Palais Départ Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74  officetourisme@avignon-tourisme.com

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English :

%C0 At the invitation of the City of Avignon, the Palais des Papes is preparing to %E0 welcome one of the greatest masters of international contemporary art: Lee Ufan.

L’événement Visite guidée Relatum Lee Ufan au Palais des Papes Avignon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Avignon Tourisme

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