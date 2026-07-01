Spectacle « Au Musée écolo dékalé », Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Spectacle « Au Musée écolo dékalé » 18 – 25 juillet Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T11:00:00+02:00 – 2026-07-18T11:45:00+02:00

Fin : 2026-07-25T15:00:00+02:00 – 2026-07-25T15:45:00+02:00

Maé et Eva, les guides du “musée écolo dékalé”, se sont lancées le pari fou de vous parler d’histoire de l’Art et d’écologie. Les tableaux du musée vont prendre vie et s’adapter au monde d’aujourd’hui… Avec humour et finesse, ce spectacle engagé cherche à ouvrir la réflexion sur les enjeux climatiques contemporains sans être moralisateur. C’est un spectacle profond et léger à la fois, vivant, plein de joie, émouvant avec plusieurs niveaux de lecture pour s’adresser aussi bien aux petit.es et aux grand.es.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 18 86 61 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Cie Enjeux – Création 2023 Festival d’Avignon OFF Spectacle