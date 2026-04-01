Conférence Louis Bozon, architecte Art déco à Valence Archives et Patrimoine Valence

Valence

Conférence Louis Bozon, architecte Art déco à Valence

Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23 18:00:00

Date(s) :

2026-04-23

La chambre de commerce, construite par l’architecte Louis Bozon, fait figure de bâtiment emblématique de la période Art déco à Valence.

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Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 96 archives@valenceromansagglo.fr

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English :

The Chamber of Commerce, designed by architect Louis Bozon, is a landmark building of the Art Deco period in Valence.

L’événement Conférence Louis Bozon, architecte Art déco à Valence Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme