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Conférence Louis Bozon, architecte Art déco à Valence Archives et Patrimoine Valence

Conférence Louis Bozon, architecte Art déco à Valence Archives et Patrimoine Valence jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Archives et Patrimoine

Adresse : 26 place Latour Maubourg

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Valence

Conférence Louis Bozon, architecte Art déco à Valence

Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23 18:00:00

Date(s) :
2026-04-23

La chambre de commerce, construite par l’architecte Louis Bozon, fait figure de bâtiment emblématique de la période Art déco à Valence.
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Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 96  archives@valenceromansagglo.fr

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English :

The Chamber of Commerce, designed by architect Louis Bozon, is a landmark building of the Art Deco period in Valence.

L’événement Conférence Louis Bozon, architecte Art déco à Valence Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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