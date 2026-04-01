Conférence Louis Bozon, architecte Art déco à Valence Archives et Patrimoine Valence
Conférence Louis Bozon, architecte Art déco à Valence Archives et Patrimoine Valence jeudi 23 avril 2026.
Valence
Conférence Louis Bozon, architecte Art déco à Valence
Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23 18:00:00
Date(s) :
2026-04-23
La chambre de commerce, construite par l’architecte Louis Bozon, fait figure de bâtiment emblématique de la période Art déco à Valence.
.
Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 96 archives@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Chamber of Commerce, designed by architect Louis Bozon, is a landmark building of the Art Deco period in Valence.
L’événement Conférence Louis Bozon, architecte Art déco à Valence Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Arts & Facs, édition anniversaire 25e édition ! Théâtre de la ville de Valence Valence 17 avril 2026
- Arts et Facs Théâtre de la ville Valence 17 avril 2026
- Enquête les fantômes de Valence RDV à la Maison des Têtes Valence 18 avril 2026
- Match de handball VDHB vs Angers SCO Handball Palais des sports Mendés-France Valence 18 avril 2026
- Disquaire day Vinyl shop Valence 18 avril 2026