Conférence Musique et fêtes à Venise au temps de Vivaldi Bourges
Conférence Musique et fêtes à Venise au temps de Vivaldi Bourges mercredi 7 octobre 2026.
Bourges
Conférence Musique et fêtes à Venise au temps de Vivaldi
Place Marcel Plaisant Bourges Cher
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Une conférence musicale, entre images, extraits sonores et récits passionnants.
Dans le cadre de l’Automne Baroque à Bourges, Patrick Barbier, musicologue et écrivain, invite le public à découvrir Musique et fêtes à Venise au temps de Vivaldi . Grâce à des images et des extraits musicaux, cette conférence fera revivre l’atmosphère unique de la cité vénitienne, du carnaval aux palais aristocratiques, des orphelinats aux grands théâtres. Organisé en partenariat avec Les Amis des Musées de Bourges, ce rendez-vous se tiendra mercredi 7 octobre à 15h, salle du duc Jean. À l’issue de la conférence, Patrick Barbier dédicacera son livre La Venise de Vivaldi, publié chez Grasset. 8 .
Place Marcel Plaisant Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 72 85 88 contact@automne-baroque-bourges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical lecture featuring images, audio clips, and fascinating stories.
L’événement Conférence Musique et fêtes à Venise au temps de Vivaldi Bourges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Visites guidées du musée et des archives Bourges 1 juillet 2026
- Apéro barque dans les Marais de Bourges Bourges 3 juillet 2026
- Vélotour en Centre-Val de Loire à Bourges Bourges 5 juillet 2026
- Messages secrets Bourges 7 juillet 2026
- Découverte des Pollinisateurs Bourges 8 juillet 2026