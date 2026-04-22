Bourges

Conférence Musique et fêtes à Venise au temps de Vivaldi

Place Marcel Plaisant Bourges Cher

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 15:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Une conférence musicale, entre images, extraits sonores et récits passionnants.

Dans le cadre de l’Automne Baroque à Bourges, Patrick Barbier, musicologue et écrivain, invite le public à découvrir Musique et fêtes à Venise au temps de Vivaldi . Grâce à des images et des extraits musicaux, cette conférence fera revivre l’atmosphère unique de la cité vénitienne, du carnaval aux palais aristocratiques, des orphelinats aux grands théâtres. Organisé en partenariat avec Les Amis des Musées de Bourges, ce rendez-vous se tiendra mercredi 7 octobre à 15h, salle du duc Jean. À l’issue de la conférence, Patrick Barbier dédicacera son livre La Venise de Vivaldi, publié chez Grasset. 8 .

Place Marcel Plaisant Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 72 85 88 contact@automne-baroque-bourges.fr

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English :

A musical lecture featuring images, audio clips, and fascinating stories.

L’événement Conférence Musique et fêtes à Venise au temps de Vivaldi Bourges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT BOURGES