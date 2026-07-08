Visite Express La Cour de l’Hôtel des Echevins Bourges
vendredi 24 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Visite Express La Cour de l’Hôtel des Echevins
13 Rue Edouard Branly Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 12:30:00
fin : 2026-08-14 13:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-14
Les Visites de l’été de la Ville d’Art et d’Histoire.
Cette visite express met à l’honneur la cour de l’Hôtel des Échevins, aujourd’hui associée au Musée Estève.
En 30 minutes, les visiteurs sont invités à découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu remarquable du centre historique de Bourges. Une parenthèse culturelle gratuite, concise et enrichissante, proposée de 12h30 à 13h les vendredis 24 juillet et 14 août. .
13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr
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English :
Summer Tours of the City of Art and History.
L’événement Visite Express La Cour de l’Hôtel des Echevins Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES
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