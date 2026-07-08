Informations pratiques

Bourges

Visite Express La Cour de l’Hôtel des Echevins

13 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 12:30:00

fin : 2026-08-14 13:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-14

Les Visites de l’été de la Ville d’Art et d’Histoire.

Cette visite express met à l’honneur la cour de l’Hôtel des Échevins, aujourd’hui associée au Musée Estève.

En 30 minutes, les visiteurs sont invités à découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu remarquable du centre historique de Bourges. Une parenthèse culturelle gratuite, concise et enrichissante, proposée de 12h30 à 13h les vendredis 24 juillet et 14 août. .

13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer Tours of the City of Art and History.

L’événement Visite Express La Cour de l’Hôtel des Echevins Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES